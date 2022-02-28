8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Официально: Газпром, идите на х*й!

Сергей Шаховец
28 февраля, 13:02
Немецкий клуб Шальке-04 расторг спонсорский контракт с российской компанией "Газпром"

Шальке-04 спрыгнул с "газпромовской" иглы / Фото: Reuters, Twitter, Коллаж: Сегодня

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте клуба.

"Правление и наблюдательный совет ФК Шальке-04 пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества клуба с "Газпромом".

В настоящее время клуб ведет переговоры с представителями текущего спонсора, и дополнительная информация будет опубликована позднее", – идется в заявлении пресс-службы клуба.

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Ранее мы сообщали, что УЕФА запустил процесс расторжения контракта с российской компанией "Газпром" после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины.

УЕФА отказывается от миллионов Путина / Фото: Getty Images