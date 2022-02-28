Официально: Газпром, идите на х*й!

Шальке-04 спрыгнул с "газпромовской" иглы / Фото: Reuters, Twitter, Коллаж: Сегодня

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте клуба.

"Правление и наблюдательный совет ФК Шальке-04 пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества клуба с "Газпромом". В настоящее время клуб ведет переговоры с представителями текущего спонсора, и дополнительная информация будет опубликована позднее", – идется в заявлении пресс-службы клуба.

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Ранее мы сообщали, что УЕФА запустил процесс расторжения контракта с российской компанией "Газпром" после того, как Россия развязала полномасштабную войну против Украины.