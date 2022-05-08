Офіційно. Футбольний сезон в Україні завершено, нагород не буде

Виконком УАФ затвердив завершення футбольного сезону / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

Українська прем'єр-ліга достроково завершила змагання, залишивши позиції клубів у турнірній таблиці станом на 24 лютого 2022 року. Шахтар не отримає чемпіонський титул та медалі, як і інші призери. Розташування команд лише дозволить клубам розподілити учасників від України у єврокубках.

/ Фото: Київфото

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Низку подібних рішень ухвалили і в УАФ. Виконавчий комітет Асоціації затвердив раніше прийняті радами та дирекціями змагань рішення, а саме:

рішення Дирекції щодо проведення Кубка України з футболу з дострокового завершення змагань сезону-2021/2022;

змагань сезону-2021/2022; рішення Ради першої ліги ПФЛ щодо дострокового завершення змагань сезону-2021/2022;

змагань сезону-2021/2022; рішення Ради другої ліги ПФЛ щодо дострокового завершення змагань сезону-2021/2022;

змагань сезону-2021/2022; рішення Комітету жіночого футболу УАФ щодо дострокового завершення змагань з жіночого футболу сезону-2021/2022;

сезону-2021/2022; рішення Асоціації аматорського футболу України про дострокове завершення змагань серед любителів сезону-2021/2022.

сезону-2021/2022. турнірні таблиці у зазначених змаганнях виглядають станом на 24 лютого 2022 року без визначення призерів.

Єдиним відкритим питанням залишається перехід команд між лігами. УАФ проводить атестацію клубів до 30 червня 2022 року. У зв'язку з військовим станом термін подання заяв може бути продовжено.