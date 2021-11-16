Одноклубнику Зінченка пред'явили два нових звинувачення у згвалтуванні

Бенжамен Менді / Фото: Getty Images

Тепер французький футболіст звинувачується за шістьма пунктами у згвалтуванні та по одному пункту у сексуальних домаганнях у період з жовтня 2020 року до серпня 2021 року.

Раніше ми писали, що Абідаля та його дружину допитають у справі про побиття футболістки ПСЖ.

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Ці випадки сталися у період з жовтня 2020 року до серпня 2021 року. Звинувачення надійшли від трьох людина віком від 16 років.

Наприкінці серпня Манчестер Сіті оголосив про усунення Менді. Він виступає за "городян" з 2017 року і тричі перемагав із клубом у чемпіонаті Англії.

Минулого сезону Менді, який є прямим конкурентом українського легіонера чемпіонів Англії Олександра Зінченка, відіграв за Манчестер Сіті 23 матчі, в яких забив два голи та віддав три гольові передачі.