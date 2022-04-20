Одноклубник Зінченка потрапив у безглузду ситуацію. "Героя" видало татуювання

Кайл Вокер не посоромився сходити "по-маленькому" прямо на вулиці / Фото: Reuters, The Sun, Колаж: Сьогодні

Кайл Вокер відвів душу в пивному барі і вирішив вийти на повітря освіжитися. Футболіст вартістю 25 мільйонів євро замість того, щоб скористатися туалетом, справив малу потребу біля стіни шикарного готелю.

Зіркового гравця помітили відвідувачі бару. Вокер накинув на себе капюшон, але не сховав свого тату на лівій нозі, за яким він був упізнаний.

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"Я щойно прийшов пообідати зі своєю сім'єю, і раптом я дивлюся, як Кайл Вокер, якого я миттєво впізнав, пісяє на стіну". Це був не просто швидкий пі-пі. Він був там цілу вічність. Це було гидко. Ми були вражені", – наводить слова очевидця The Sun.

Зазначимо, що цього сезону Вокер є одним з лідерів Манчестер Сіті. Одноклубник Зінченка зіграв за "городян" 30 матчів, у яких забив один гол.

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Раніше ми повідомляли, що збірна України під час збору у Великій Британії може зіграти спаринг з Манчестер Сіті. Все залежить від того, наскільки далеко МанСіті зайдуть у Лізі чемпіонів.