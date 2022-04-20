Одноклубник Зинченко попал в нелепую ситуацию. Героя выдала татуировка

Кайл Уокер не постеснялся сходить "по-маленькому" прямо на улице / Фото: Reuters, The Sun, Коллаж: Сегодня

Кайл Уокер отвел душу в пивном баре и решил выйти на воздух освежиться. Футболист стоимостью 25 миллионов евро вместо того, чтобы воспользоваться туалетом, справил малую нужду у стены шикарного отеля.

Звездного игрока заметили посетители бара. Уокер накинул на себя капюшон, но не спрятал свое тату на левой ноге, по которому он был опознан.

Реклама

"Я только что пришел пообедать со своей семьей, и вдруг я смотрю, как Кайл Уокер, которого я мгновенно узнал, писает на стену. Это был не просто быстрый пи-пи. Он был там целую вечность. Это было противно. Мы были поражены", – приводит слова очевидца The Sun.

Отметим, что в нынешнем сезоне Уокер является одним из лидеров Манчестер Сити. Одноклубник Зинченко сыграл за "горожан" 30 матчей, в которых забил один гол.

Реклама

Ранее мы сообщали, сборная Украины во время сбора в Великобритании может сыграть спарринг с Манчестер Сити. Все зависит от того, как далеко МанСити зайдут в Лиге чемпионов.