Один крок до зірок. Український гравець Ювентуса став героєм минулого сезону

Андрій Фірман

Нинішнього сезону вінгер Ювентуса Андрій Фірман дебютував у збірній України. Це було мрією юного українця.

Але цим не обмежуються здобутки 17-річного футболіста. За підсумками чемпіонату серед команд U-17, Фірман опинився серед найкращих гравців Ювентуса. Як повідомляє Instagram молодіжної команди "Старої синьйори", українець потрапив до числа зірочок туринців, які наступного сезону будуть переведені до U-19.

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Зазначимо, що минулого сезону Андрій Фірман зіграв у 25 матчах, забив 6 голів та віддав 1 пас.

У складі збірної України U-17 майбутня зірка туринців зіграв три поєдинки.

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Раніше ми повідомляли, яке місце у рейтингу ФІФА посіла збірна України після серії червневих матчів.