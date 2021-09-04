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Обійматися більше не лізли: українець знову розділив росіян на п'єдесталі Паралімпіади

Олександр Трикіша
4 вересня, 08:39
Ранок 4 вересня для України на Паралімпійських іграх ознаменувався двома срібними медалями. Дворазовим призером Ігор в Токіо став бігун Ігор Цвєтов

Ігор Цвєтов завоював срібну медаль / Фото: REUTERS

Ігор Цвєтов, який запам'ятався тим, що відмовився обніматися з росіянами, знову піднявся на п'єдестал з тими ж представниками ПКР. Наш пара-атлет став другим у бігу на 200 метрів.

Цього разу росіяни навіть не намагалися сфотографуватися з нашим медалістом.

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До речі, Сафронов побив світовий рекорд, який був встановлений Цвєтовим (23.04) в Дубаї в 2019 році. Українцю ще належить паралімпійський рекорд (25.11).

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  • Дмитро Сафронов (ПКР) – 23.00
  • Ігор Цвєтов (Україна) – 23.25
  • Артем Калашян (ПКР) – 23.75

Нагадаємо, в попередньому забігу Цвєтов відмовився стояти поруч з росіянами, чим викликав хвилю обурення в РФ. свій вчинок Ігор пояснив так: "Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України".

Також ми писали, що український журналіст заспівав під дудку Росії після вчинку Цвєтова. У РФ знову заспівали про ненависть, політику, а вторить їм відомий український журналіст Артем Франков.

Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися разом з російськими спортсменами / Фото: Getty Images

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