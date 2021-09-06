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18 вересня 00:00
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Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
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Обман зійшов з рук: поліція не буде розслідувати порушення карантину збірною Аргентини

Олександр Трикіша
6 вересня, 09:41
Поліція Бразилії не буде розслідувати інцидент з гравцями збірної Аргентини, яких звинувачують в порушенні правил перетину кордону

Мессі і Неймар намагалися розібратися в скандалі / Фото: REUTERS

Чотирьох гравців аргентинської команди звинуватили в тому, що вони збрехали про своє перебування у Великобританії. З цієї причини вчора був зірваний матч Бразилія – Аргентина у відборі на ЧС-2022.

Однак Globo повідомляє, що у поліції немає претензій до футболістів. За інформацією джерела, футболісти провели бесіду з місцевими поліцейськими в аеропорту перед тим, як покинути Бразилію.

Еміліано Мартінес, Еміліано Буендіа, Джованні Ло Чельсо і Крістіан Ромеро заявила, що не були у Великобританії протягом попередніх 14 днів, хоча це не так, адже всі вони виступають за англійські клуби і брали участь в матчах Прем'єр-ліги 28-29 серпня.

Додамо, що збірна Аргентини вже покинула Бразилію, а це значить, що команди не будуть догравати поєдинок. Його доля вирішиться в кабінетах ФІФА.

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