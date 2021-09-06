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Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Обман сошел с рук: полиция не будет расследовать нарушение карантина сборной Аргентины

Александр Трикиша
6 сентября, 09:41
Полиция Бразилии не будет расследовать инцидент с игроками сборной Аргентины, которых обвиняют в нарушении правил пересечения границы

Месси и Неймар пытались разобраться в скандале / Фото: REUTERS

Четырех игроков аргентинской команды обвинили в том, что они солгали о своем пребывании в Великобритании. По этой причине вчера был сорван матч Бразилия – Аргентина в отборе на ЧМ-2022.

Однако Globo сообщает, что у полиции нет претензий к футболистам. По информации источника, футболисты провели беседу с местными полицейскими в аэропорту перед тем, как покинуть Бразилию.

Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро заявили, что не были в Великобритании на протяжении предыдущих 14 дней, хотя это не так, ведь все они выступают за английские клубы и принимали участие в матчах Премьер-лиги 28-29 августа.

Добавим, что сборная Аргентины уже покинула Бразилию, а это значит, что команды не будут доигрывать поединок. Его судьба решится в кабинетах ФИФА.

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