16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
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Полегшити завдання збірній Фінляндії: два зіркові гравці Франції отримали відпочинок

Павло Василенко
15 листопада, 14:46
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вирішив надати відпочинок кільком основним гравцям команди

Франція - уже на ЧС-2022 / Фото: Reuters

Капітан збірної Франції Уго Льоріс та форвард Кіліан Мбаппе не зіграють у завтрашньому матчі з Фінляндією, від результату якого безпосередньо залежить доля збірної України.

Раніше ми писали, що про шанси України на вихід до плей-офф відбору ЧС-2022.

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Головний тренер триколірних Дідьє Дешам вирішив надати відпочинок Льорісу та Мбаппе, оскільки матч у Гельсінкі не має турнірного значення для його команди, повідомляє Ilta-Sanomat.

Повідомляється, що рульовій збірній Франції назустріч тренерам із Тоттенхема та ПСЖ, які попросили не навантажувати провідних гравців напередодні важливих ігор у чемпіонаті.

Також Дешам планує надати ігровий час Курту Зума, Люке Діню, Маттео Гендузі та Віссаму Бен-Йедеру.

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Нагадаємо, що Фінляндію у домашній грі з Францією може влаштувати нічия та навіть поразка, якщо Україна в гостях не обіграє Боснію. Команді Олександра Петракова потрібна лише перемога та успішна гра французів.