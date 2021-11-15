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27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
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Облегчить задачу сборной Финляндии: два звездных игрока Франции получили отдых

Павел Василенко
15 ноября, 14:46
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам решил предоставить отдых нескольким основным игрокам команды

Франция - уже на ЧМ-2022 / Фото: Reuters

Капитан сборной Франции Уго Льорис и форвард Килиан Мбаппе не сыграют в завтрашнем матче с Финляндией, от результата которого напрямую зависит участь сборной Украины.

Ранее мы писали, что о шансах Украины на выход в плей-офф отбора ЧМ-2022.

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Главный тренер трехцветных Дидье Дешам решил предоставить отдых Льорису и Мбаппе, так как матч в Хельсинки не имеет турнирного значения для его команды, сообщает Ilta-Sanomat.

Сообщается, что рулевой сборной Франции навстречу тренерам из Тоттенхэма и ПСЖ, которые попросили не нагружать ведущих игроков накануне важных игр в чемпионате.

Также Дешам планирует предоставить игровое время Курту Зума, Люке Диню, Маттео Гендузи и Виссаму Бен-Йедеру.

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Напомним, что Финляндию в домашней игре с Францией может устроить ничья и даже поражение, если Украина в гостях не обыграет Боснию. Команде Александра Петракова нужна только победа и успешная игра французов.