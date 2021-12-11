Знекровлена Ворскла дала бій Львову перед зимовими канікулами

Львів vs Ворскла / Фото: официальный сайт УПЛ

Поєдинок Львів – Ворскла закривав суботню програму 18-го туру чемпіонату України.

Полтавці в останніх двох матчах втратили чотири очки та опустилися з третього на п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. Щоб далеко не відпустити конкурентів, "ворсклянам" потрібна була перемога у Львові.

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Але ще перед початком поєдинку Юрій Максимов ламав голову кого ставити до складу. Через травми один за одним вибули лідери команди – основний воротар Різник та форвард Степанюк.

На цьому проблеми "зелено-білих" не закінчилися. Вже на 8-й хвилині матчу травму отримав Ігор Пердута, а на лаві у Максимова залишилися тільки гравці з юнацької команди.

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Павлюк, який вийшов на заміну, міг залишити свою команду в меншості наприкінці першого тайму, але арбітр пошкодував 19-річного захисника і показав лише "гірчичник" за грубе порушення на Зозулі. Максимов, від гріха подалі, одразу ж замінив Павлюка.

На 65-й хвилині зустрічі Амількар, який замінив Павлюка, відкрив рахунок у матчі, замкнувши головою подачу Кане.

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За дев'ять хвилин львів'яни відновили паритет. Артур Ременяк обіграв досвідченого Чеснакова і точно пробив у ближній кут – 1:1.

У час, що залишився, обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але гра так і закінчилася з рахунком 1:1.

ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 18 тур.

Львів – Ворскла – 1:1.

Голи: Ременяк, 74 – Амількар, 65.

Львів: Ільющенков – Романчук, Лека, Брікнер (Ременяк, 69) – Грисьо (Семенів, 77), Політило, Довгий, Якимець – Зозуля, Нич (Шина, 77), Ернест (Бусько, 85).

Ворскла: Ткаченко – Пердута (Павлюк, 8, Амількар, 39), Чеснаков, Яворський, Якубу – Кушніренко, Челядін (Хрипчук, 87) – Пешич, О. Тілль, Кане – Рангел.

На зимові канікули Ворскла вирушає на п'ятому місці, маючи в активі 33 очки. Львів залишився на 12-му рядку чемпіонату, з 17-ма набраними очками.