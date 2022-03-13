Об'єднані заради України: клуб Андрія Ярмоленка підтримав нашу країну

/ Фото: Twitter

Жодного дня без підтримки України – англійські клуби, уболівальники, тренери та футболісти єдині в меті допомогти нашій країні. Акції відбуваються по всій території Англії. Столичний клуб Вест Гем, за який виступає лідер збірної України Андрій Ярмоленко, яскраво підтримав нашу країну та безпосередньо футболіста у соціальних мережах.

/ Фото: Twitter

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Синьо-жовте зображення з підписом "Об'єднані заради України" показало відданість клубу нашій державі. Учасниками акції стали головний тренер молотобійців Девід Моєс та партнер Ярмоленка у команді Деклан Райс, який у руках тримає футболку з прізвищем нашого гравця.

Андрій Ярмоленко зображений на колажі у формі збірної України, що показує, наскільки клуб солідарний з українцями.

Щодо самого українця, то Ярмоленко неодноразово звертався до російських футболістів, які мовчать про події в Україні.

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Рашисти продовжують знищувати українське населення, завдаючи підлі удари по інфраструктурі та стратегічних об'єктах нашої країни.