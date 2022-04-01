Потрібно збудувати стіну між Україною та Росією! Вогненна ідея від чемпіона світу

Олександр Петраков вважає, що від Росії потрібно відокремитися великою стіною

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже понад місяць. Армія пропутинських фашистів бомбардує наші міста та вбиває мирне населення під приводом міфічної "спецоперації".

Сама агресія РФ проти нашої країни триває вже вісім років. Ще у 2014 році фашисти окупували Крим та підтримали терористичні угруповання на Донбасі. Після цього відносини між країнами зіпсувалися.

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Стосується це і футболу, з 2014 року російські та українські збірні та клуби не можуть один з одним перетнутися у міжнародних матчах. Тим не менш, у пресі часто виринала тема можливого матчу України та Росії.

Свою категоричну думку про таку гру висловив Олександр Петраков, тренер-переможець юніорського ЧС-2019. Наставник "синьо-жовтих" в інтерв'ю The Guardian відмовився грати з представниками країни-агресора.

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"Я б не хотів, щоб це трапилося, поки я живий. Я не хочу тиснути руку цим хлопцям... Нам потрібно побудувати велику стіну і зробити все, що ми можемо, щоб відокремитися від них".

Зазначимо, що збірні України та Росії зіграли один з одним лише два поєдинки. У відборі на Євро-2000 наша команда здолала сусідів удома з рахунком 3:2, а в Москві вирвала нічию наприкінці (1:1), залишивши Росію без путівки на чемпіонат Європи. Тоді курйозний гол у ворота Філімонова забив Шевченко.