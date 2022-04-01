Нужно построить стену между Украиной и Россией! Огненная идея от чемпиона мира

Александр Петраков считает, что от России нужно отделиться большой стеной

Полномасштабная война России против Украины длится уже более месяца. Армия пропутинских фашистов бомбит наши города и убивает мирное население под предлогом мифической "спецоперации".

Сама агрессия РФ против нашей страны длится уже восемь лет. Еще в 2014 году фашисты оккупировали Крым и поддержали террористические группировки на Донбассе. После этого отношения между странами испортились.

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Касается это и футбола, с 2014 года российские и украинские сборные и клубы не могут друг с другом пересечься в международных матчах. Тем не менее, в прессе часто всплывала тема возможного матча Украины и России.

Свое категорическое мнение о такой игре высказал Александр Петраков, тренер-победитель юниорского ЧМ-2019. Наставник "сине-желтых" в интервью The Guardian наотрез отказался играть с представителями страны-агрессора.

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"Я бы не хотел, чтобы это случилось, пока я жив. Я не хочу жать руку этим парням... Нам нужно построить большую стену и сделать все, что мы можем, чтобы отделиться от них".

Отметим, что сборные Украины и России сыграли друг с другом лишь два поединка. В отборе на Евро-2000 наша команда одолела соседей дома со счетом 3:2, а в Москве вырвала ничью в концовке (1:1), оставив Россию без путевки на чемпионат Европы. Тогда курьезный гол в ворота Филимонова забил Шевченко.