Ну ти і жук! Реакція дружини Степаненка на новий контракт чоловіка з Шахтарем (відео)

Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Як виявилося, продовження Тарасом Степаненком контракту з Шахтарем до літа 2024 стало сюрпризом для дружини футболіста Маргарити.

Про те, що 32-річний півзахисник поставив підпис під новою угодою із "гірниками", Маргарита дізналася вже після того, як Тарас приїхав додому після пролонгації контракту.

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У цей момент дружина віцекапітана Шахтаря відірвалася від готування та зайшла в інтернет, щоб подивитися, що за подія, пов'язана з її чоловіком, сталася.

"Ти чому не сказав?" – розвівши руки в боки, подивилася на чоловіка Маргарита.

Після чого кинулася його обіймати та вітати.

"Ну ти і жук!" – по-доброму при цьому докорила Тарасові за таємничість Маргарита.

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"Стою собі, пиріжки смажу. Ще думаю, куди такий гарний поїхав. Вкрадуть ще", – пожартувала Маргарита Степаненко стосовно відлучення Тараса, пов'язаного з продовженням контракту з Шахтарем.

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Нагадаємо, Тарас Степаненко провів уже 352 офіційні матчі за Шахтар, з яким виборов 22 трофеї – вісім чемпіонств, сім Кубків та сім Суперкубків України.