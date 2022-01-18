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Ну як Усик його завалить? Ф'юрі врізали по нирках, а він і не помітив (відео)

Андрій Трофімов
18 січня, 15:23
Навіть заборонений удар не став проблемою для потенційного суперника Олександра Усика у бою за титул короля хевівейту

Усику до уваги - Ф'юрі так просто не завалиш / Фото: Колаж: Сьогодні

Тайсон Ф'юрі ще не знає, з ким саме навесні проведе наступний бій – з Вайтом, Чарром, Хеленіусом чи, може, відразу з Усиком. Але він уже готується до майбутнього поєдинку.

Циганський король провів спаринг із колишнім чемпіоном світу з Нової Зеландії Джозефом Паркером, котрий нещодавно здолав Дерека Чісору.

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При цьому разом із ними у рингу одночасно боксувала ще одна пара бійців.

В одному з моментів спарингу Паркер завдав Ф'юрі забороненого удару – потужно врізав по нирках.

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Такі удари часто призводять до нокауту та внутрішньої кровотечі.

Однак Ф'юрі, отримавши по нирках, і оком не моргнув, продовживши бійку з Паркером.

Як його завалити?

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Очікується, що у другій половині року Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик зустрінуться в бою за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Але для початку українцеві навесні треба здолати у реванші Ентоні Джошуа.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

Тим часом Ф'юрі вже розпочав психологічну атаку на Усика, звинувативши того у вживанні стероїдів.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні