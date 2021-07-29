Новий українець в АПЛ? Клуб Ярмоленка зацікавлений у трансфері захисника Шахтаря

/ Фото: Reuters

Головний тренер "молотобійців" Девід Мойєс хоче посилити захисну лінію команди за допомогою центрбека донецького Шахтаря і збірної України Миколи Матвієнка, повідомляє 90min.com.

Читайте також: Прімейра чекає: Роман Зозуля переходить у відомий португальський клуб.

Микола Матвієнко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Українець не вперше входить у сферу інтересів Вест Гема. Близько року тому англійці робили спроби підписати молодого захисника "гірників". Якщо цього разу бажання "молотобійців" співпадуть з можливостями, то Микола зможе стати одноклубником ще одного лідера збірної України Андрія Ярмоленка.

Авторитетний ресурс transfermarkt.com оцінює українського захисника в 11 мільйонів євро. Але навряд чи керівництво донецького клубу влаштує така ціна.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko Реклама

У минулому сезоні Микола відіграв за Шахтар 30 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав три асисти.

На чемпіонаті Європи Матвієнко відіграв без замін усі 5 поєдинків. Крім того, він потрапив у символічну збірну відкриттів Євро-2020.

Микола Матвієнко / Фото: УАФ

Український футболіст давно знаходиться на радарах скаутів клубів АПЛ, раніше ним цікавилися Арсенал, Лідс, Евертон, Вулвергемптон.