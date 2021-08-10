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Новонароджена дочка Тайсона Ф'юрі при смерті

Олександр Трикіша
10 серпня, 20:11
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі повідомив, що його новонароджена дочка Афіна знаходиться в реанімації і попросив молитися за неї

Дочка Тайсона Ф'юрі в реанімації / Фото: Instagram

Дівчинка з'явилася на світ 8 серпня, але через два дні її повернули у відділення інтенсивної терапії. Зараз вона підключена до апарату штучної вентиляції легенів.

Ф'юрі, який нещодавно підтвердив дату бою проти Вайлдера, опублікував фото в Instagram і написав: "Малятко Афіна знову в відділенні інтенсивної терапії. Будь ласка, помоліться за неї".

До речі, сам Тайсон Ф'юрі ледь вибрався після народження. Майбутня зірка боксу з'явився на світло на сім тижнів раніше терміну, і лікарі не вірили, що він виживе.

"Він народився з вагою всього в 450 грамів. Лікар сказав, що він, ймовірно, не виживе, він дуже слабкий. Я сказав усім лікарям, що він не буде маленьким, я сказав, що він буде майже 213 см на зріст, 127 кг вагою і наступним чемпіоном світу в суперважкій вазі", – розповідав якось його батько Джон Ф'юрі і зізнався, чому вибрав для сина саме таке ім'я.

Афіна стала шостою дитиною в сім'ї Тайсона і його дружини Періс. Подружжя вже виховує доньок Венесуелу і Валенсію, а також трьох синів Принца Тайсона Ф'юрі II, принца Адоніса Амазія і Принц Джона Джеймса.

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