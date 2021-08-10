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Новорожденная дочь Тайсона Фьюри при смерти

Александр Трикиша
10 августа, 20:11
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что его новорожденная дочь Афина находится в реанимации и попросил молиться за нее

Дочь Тайсона Фьюри в реанимации / Фото: Instagram

Девочка появилась на свет 8 августа, но спустя два дня ее вернули в отделение интенсивной терапии. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фьюри, который недавно подтвердил дату боя против Уайлдера, опубликовал фото в Instagram и написал: "Малышка Афина снова в отделении интенсивной терапии. Пожалуйста, помолитесь за нее".

Кстати, сам Тайсон Фьюри едва выкарабкался после рождения. Будущая зведа бокса появился на свет на семь недель раньше срока, и врачи не верили, что он выживет.

"Он родился с весом всего в 450 граммов. Врач сказал, что он, вероятно, не выживет, он очень слаб. Я сказал всем врачам, что он не будет маленьким, я сказал, что он будет почти 213 см ростом, 127 кг весом и следующим чемпионом мира в супертяжелом весе", – рассказывал как-то его отец Джон Фьюри и признался, почему выбрал для сына именно такое имя.

Афина стала шестым ребенком в семье Тайсона и его супруги Пэрис. Супруги уже воспитывают дочерей Венесуэлу и Валенсию, а также троих сыновей Принца Тайсона Фьюри II, принца Адониса Амазия и Принц Джона Джеймса.

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