Володимир Кличко став свідком народження двійні у Києві

Володимир Кличко, який нині перебуває у столиці України, продовжує підтримувати громадян. Після емоційного фото з дівчиною з територіальної оборони легендарний український боксер відвідав один із пологових будинків Києва, де став свідком народження двох немовлят.

Натхненний такою подією, Володимир Кличко не стримував позитивних емоцій та записав зворушливе відео для всього світу, яким поділився у себе в Instagram.

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"У житті бувають дуже дорогі моменти. Навіть у такі відчайдушні та важкі часи. Так зворушливо".

Легендарний боксер записав відео англійською мовою, щоб донести сенс до своїх підписників з усього світу:

"Життя триває. Щойно народилося двоє немовлят. Попри війну, українців стає більше".

Влада Києва приділяє якнайбільше уваги безпеці та комфорту дітей. Один з показників – це встановлення великого екрану на станції метро "Дорогожичі", де діти можуть дивитися мультфільми під час чергового сигналу тривоги.