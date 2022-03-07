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Владимир Кличко стал свидетелем рождения двойни в Киеве

7 марта, 22:14
Легенда украинского бокса посетил один из роддомов Киева, где записал эмоциональное видео для всего мира

Владимир Кличко, который на данный момент находится в столице Украины, продолжает поддерживать украинских граждан. Вслед за эмоциональным фото с девушкой из территориальной обороны, легендарный украинский боксер посетил один из роддомов Киева, где стал свидетелем рождения двух младенцев.

Вдохновленный таким событием, Владимир Кличко не сдержал позитивных эмоций и записал трогательное видео для всего мира, которым поделился в своем Instagram.

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"В жизни бывают очень дорогие моменты. Даже в такие отчаянные и трудные времена. Так трогательно."

Легендарный боксер записал видео на английском языке, чтобы донести смысл до своих подписчиком со всего мира:

"Жизнь продолжается. Только что родились два младенца. Несмотря на войну, украинцев становится больше."

Власть города Киев максимально внимания уделяет безопасности и комфорту детей. Одним из показателей – это установление большого экрана на станции метро "Дорогожичи", где дети могут смотреть мультфильмы во время очередного сигнала тревоги.