Нова форма – для нової глави в хокейній історії. Донбас показав історичний светр (фото)

Донбас показав форму для Ліги чемпіонів

Восени ХК Донбас почне писати нову главу в хокейній історії нашої країни. 3 вересня відбудеться дебютний матч української команди в головному хокейному турнірі Європи – Лізі чемпіонів.

Свій шлях у ЛЧ Донбас почне з групового етапу. Перша гра – проти данського Рунгстеда. Також суперниками команди Павла Мікульчика у групі G будуть французький Руан і австрійський Клагенфурт. Всі – чемпіони своїх країн.

Напередодні першого матчу нового сезону Донбас представив форму для Ліги чемпіонів.

"Мінімалістичний дизайн джерсі уособлює чистий аркуш, нову сторінку в історії виступу донеччан на євроарені – новий старт і виток у розвитку донецького клубу; в той же час звичні і впізнавані лінії пов'язують нові виклики з минулим досвідом і гучними перемогами", – пишуть на сайті ХК Донбас.

Форма представлена в двох кольорових рішеннях: основна червона і додаткова біла для гостьових ігор.

Домашні матчі в Лізі чемпіонів ХК Донбас буде проводити на льоду київського Палацу Спорту.

Ще фото нової форми Донбасу: