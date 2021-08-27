Новая форма – для новой главы в хоккейной истории. Донбасс показал исторический свитер (фото)

Донбасс показал форму для Лиги чемпионов

Осенью ХК Донбасс начнет писать новую главу в хоккейной истории нашей страны. 3 сентября состоится дебютный матч украинской команды в главном хоккейном турнире Европы – Лиге чемпионов.

Свой путь в ЛЧ Донбасс начнет с группового этапа. Первая игра – против датского Рунгстеда. Также соперниками команды Павла Микульчика по группе G будут французский Руан и австрийский Клагенфурт. Все – чемпионы своих стран.

Накануне первого матча нового сезона Донбас представил форму для Лиги чемпионов.

"Минималистичный дизайн джерси олицетворяет чистый лист, новую страницу в истории выступления дончан на евроарене – новый старт и виток в развитии донецкого клуба; в тоже время привычные и узнаваемые линии связывают новые вызовы с прошлым опытом и громкими победами", – говорится на сайте ХК Донбасс.

Форма представлена в двух цветовых решениях: основная красная и дополнительная белая для гостевых игр.

Домашние матчи в Лиге чемпионов ХК Донбасс будет проводить на льду киевского Дворца Спорта.

Еще фото новой формы Донбасса: