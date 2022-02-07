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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Нога вивернулася в інший бік: жахливе падіння лижниці у гігантському слаломі на Олімпіаді

Олександр Трикіша
7 лютого, 10:45
Американська гірськолижниця Ніна О'Брайен травмувалася під час змагань з гігантського слалому на Олімпіаді-2022

Ніна О'брайен травмувалася на Олімпіаді-2022 / Фото: REUTERS

О'брайен була шостою в першій спробі і претендувала на медаль, але під час фінальних змагань Ніна врізалася у ворота, внаслідок чого не втрималася на лижах і на величезній швидкості злетіла з траси.

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Змагання довелося зупинити на якийсь час, поки медики не надали спортсменці першу медичну допомогу. Потім її на спеціальних ношах забрали з траси.

Подробиць про стан американки немає, але у Twitter асоціації лижного спорту США повідомили, що Ніна була притомна. Втім, судячи з фото, лижниця отримала перелом лівої ноги.

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