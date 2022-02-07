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Нога вывернулась в другую сторону: жуткое падение лыжницы в гигантском слаломе на Олимпиаде

Александр Трикиша
7 февраля, 10:45
Американская горнолыжница Нина О'Брайэн травмировалась во время соревнований по гигантскому слалому на Олимпиаде-2022

Нина О'брайэн травмировалась на ОЛимпиаде-2022 / Фото: REUTERS

О'Брайэн была шестой в первой попытке и претендовала на медаль, но во время финальных соревнований Нина врезалась в ворота, в результате чего не удержалась на лыжах и на огромной скорости слетела с трассы.

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Соревнования пришлось остановить на некоторое время, пока медики не предоставили спортсменке первую медицинскую помощь. Затем ее на специальных носилках увезли с трассы.

Подробностей о состоянии американки нет, но в Twitter ассоциации лыжного спорта США сообщили, что Нина была в сознании. Впрочем, судя по фото, лыжница получила перелом левой ноги.

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Ранее мы писали, что в скоростном спуске среди мужчин Иван Ковбаснюк оказался далеко от пьедестала.