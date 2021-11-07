Нокаут від найкращого боксера світу! Дивіться, як падав Плант

Альварес нокаутував Планта в 11-му раунді / Фото: REUTERS
31-річний мексиканець Сауль Альварес став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі. Останній пояс, якого він не мав – IBF, Альварес відібрав у Калеба Планта.
Поєдинок пройшов у Лас-Вегасі. Альварес, який вважається найкращим боксером світу незалежно від вагових категорій, переміг Планта в 11-му раунді.
Спочатку Калебу рефері відрахував нокдаун, а коли вдруге американець упав на канвас, то це був уже нокаут.
Дивіться відео нокауту у бою Альварес – Плант:
Для Альвареса ця перемога стала 57-ю у професійному боксі за однієї поразки та двох нічиїх. На рахунку Планта – 21 перемога та одна поразка.
Дивіться яскраві фото з бою Альварес – Плант:
Бій Сауль Альварес – Калеб Плант / Фото: REUTERS