Ніколи не пробачимо – категорична позиція Руслана Малиновського на російську агресію

/ Фото: Reuters

Руслан Малиновський знову підтримав усіх українців, котрі вже більше двох тижнів страждають від вторгнення російських фашистів. Нове коротке за змістом, але глибоке за змістом звернення, гравець збірної України та італійської Аталанти розмістив на своїй сторінці Instagram .

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Малиновський цим постом звернувся і до країни-агресора, яка продовжує чинити військові злочини щодо українського народу:

"Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо! Щодня мої думки за мій народ, який страждає і бореться за свою землю".

Руслан Малиновський – один із небагатьох професійних спортсменів з України, які продовжують виступати після вторгнення Росії на нашу територію. Хавбек італійської Аталанти провів неймовірний поєдинок у Лізі Європи, де відзначився голом та двома асистами у матчі проти німецького Баєра.

/ Фото: Instagram

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/ Фото: REUTERS

Успішна гра Малиновського дозволила йому стати одним із найкращих гравців тижня у Лізі Європи – українець потрапив до символічної збірної за версією УЄФА.