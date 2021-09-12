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Ніякого співчуття до легенди! Белфорт нокаутував Холіфілда на очах у Трампа

Сергій Шаховець
12 вересня, 08:45
Довгоочікуваний поєдинок легендарного чемпіона Холіфілда і екс-чемпіона UFC Белфорта закінчився побиттям колишнього абсолютного чемпіона у суперважкій вазі

Евандер Холіфілд програв Вітор Белфорт в першому раунді

В ніч з 11 на 12 вересня у Голлівуді відбувся виставковий поєдинок між американцем Евандером Холіфілдом (44-10-2, 29 КО) і Вітором Белфортом (1-0, 1 КО) з Бразилії.

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Не відкладаючи справу в довгу шухляду, екс-чемпіон UFC відразу завдав кілька точних ударів по корпусу 58-річного Холіфілда і цього виявилося достатньо щоб укласти екс-чемпіона в суперважкій вазі.

Ледве рефері відрахував нокдаун, як Евандер вирішив продовжити поєдинок. Оскільки Белфорт продовжив побиття легенди, завдавши серію ударів по голові і корпусу, суддя змушений був зупинити бій.

Поєдинок повинен був пройти у форматі восьми раундів по дві хвилини. Але для перемоги екс-чемпіону UFC вистачило 104 секунди.

Варто додати, що бій коментував колишній президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Евандер Холіфілд був абсолютним чемпіоном світу з 1990 по 1992 рік. За його спиною – 57 поєдинків, 44 з яких він виграв, 10 програв, а 2 звів внічию. Ще один його бій визнали таким, що не відбувся. Останній поєдинок Евандер провів в травні 2011 року, коли переміг данця Брайана Нільсена.

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