Жодних потурань агресору: CAS залишив чинним бан російської збірної

Збірна Росії зможе грати лише на кубок водокачки / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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У кінці лютого ФІФА та УЄФА виключили російські команди з єврокубків, а збірну – з учасників стикових матчів до ЧС-2022. Окупанти вирішили оскаржити вердикт у CAS.

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У п'ятницю Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) відмовив у задоволенні клопотання РФС про зняття забезпечувальних заходів за позовом до ФІФА на час судового розгляду. Це означає, що суд відмовився заморозити заборону ФІФА на участь російських команд у турнірах під її егідою.

У вівторок CAS ухвалив аналогічне рішення за позовом РФС до УЄФА.

Нагадаємо, 24 березня Росія мала зіграти з Польщею у півфінальному стиковому матчі за місце у фінальній стадії ЧС-2022. 8 березня ФІФА оголосила, що поляки автоматично вийшли у фінал стиків, де зіграють з переможцем протистояння між шведами та чехами.