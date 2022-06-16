Жодних пляжів! Динамо знову збирається грати заради України

Замість відпочинку футболісти Динамо гратимуть товариські матчі / Фото: Колаж: Сьогодні,

Сезон українські футболісти закінчили матчем із Ірландією. Раніше відразу після останньої гри вони роз'їжджалися у відпустку. Море, пляж... Але зараз час інший. Війна.

І після перерви на матчі збірних київське Динамо відновить серію благодійних ігор.

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26 червня кияни проведуть поєдинок із ФК Івердон Спорт (Швейцарія). Клуб виступає у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Швейцарії.

Зустріч відбудеться на міському стадіоні в Івердон-ле-Бені. Початок – 17:00 за Києвом.

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А 29 червня Динамо зіграє проти ще одного швейцарського клубу. Лозанна Спорт. Гра пройде на арені "Стад де ля Тюільєр", початок – 21:00.

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Слід зазначити, що у рамках благодійної серії "Match for Peace. Stop War in Ukraine!" з 12 квітня до 13 травня Динамо провело сім матчів у європейських містах.

Під час цих матчів та завдяки супутнім благодійним заходам та аукціонам було зібрано понад 25 000 000 грн.

Нагадаємо, вже в середині липня Динамо розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів. Кияни вже дізналися суперника з кваліфікації ЛЧ.