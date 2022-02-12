12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед 1
Саутгемптон 1
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Ні слова про Росію: НОК України виступив із заявою на Олімпіаді

Андрій Трофімов
12 лютого, 17:42
Слідом за скелетоністом Владиславом Гераскевичем, який показав у Пекіні плакат із гаслом "Ні війні в Україні", проти війни виступила вся олімпійська збірна нашої країни

Збірна України виступила із закликом до миру / Фото: Reuters

У заяві, зробленій сьогодні НОК України на тлі загрози повномасштабного вторгнення військ Росії до нашої країни, державу-агресора, втім, не згадали й словом.

Мабуть, вважаючи, що всі і так все розуміють. А також не бажаючи наразитися на санкції від Міжнародного олімпійського комітету.

Реклама

"Олімпійська збірна України, яка захищає честь країни на ХХIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні, висловлює разом із рідною країною одностайний заклик до миру. Перебуваючи за тисячі кілометрів від Батьківщини, подумки ми з нашими рідними та близькими".

"Ми віримо у краще і мирне майбутнє".

"Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 року надають реальну можливість використати силу спорту для подальшого розвитку миру", – заявив сьогодні український НОК у себе у Facebook.

Нагадаємо, напередодні після свого передостаннього заїзду на Іграх-2022 у Пекіні наш скелетоніст Гераскевич показав плакат із гаслом "Ні війні в Україні", сколихнувши весь світ.

У Росії одразу ж завили з вимогою покарати українця, мовляв, він порушив регламент МОК. Але Міжнародний Олімпійський комітет став на бік Влада.

Реклама

Владислав Гераскевич продемонстрував патріотичний плакат у Пекіні / Фото: скріншот

Загроза російської агресії

  • Росія вже стягнула понад 100-тисячну армію до кордону з Україною.
  • 12 січня була оприлюднено інтерактивну карту, на якій вказані всі дані про накопичення російських військ на кордоні з Україною, виявлені західними ЗМІ у листопаді 2021 року.
  • Експерти прогнозують, що ескалація ситуації в Україні може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах.