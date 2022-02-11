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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Ні війні в Україні! Весь світ на вухах після вчинку українця у Пекіні

Олександр Трикіша
11 лютого, 16:29
Український скелетоніст Владислав Гераскевич після виступу на Олімпіаді-2022 звернув увагу на ситуацію на кордоні України. До нього ніхто з українців у Пекіні не робив нічого подібного

Владислав Гераскеквич пояснив свій вчинок / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Відразу після свого заїзду Гераскевич вийшов до камер і продемонстрував плакат із написом: "Немає війні в Україні!" англійською.

Спортсмен ризикував, адже за прояви будь-яких політичних поглядів на Олімпіаді можуть серйозно покарати. Але Влад заспокоїв та зізнався, що його ідею навпаки підтримали.

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"Все нормально було. Нас підтримали. Це моя позиція. Жодна нормальна людина не хоче війни.

Я теж нормальна людина, не хочу війни у своїй країні, хочу мир над головою. Не хочу, щоб люди загинули через війну", – сказав Гераскевич в ефірі UA:Перший.

Відмітимо, що після виступу до Гераскевича була підвищена увага з боку іноземних ЗМІ. Усі хотіли дізнатися про подробиці його мовчазного пікету.

Раніше ми розповідали про спуск Гераскевича на трасі в Пекіні зі швидкістю 127 км/год головою вниз – що тут казати, Владислав найсміливіший учасник України на Олімпіаді-2022.

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