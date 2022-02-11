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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Нет войне в Украине! Весь мир на ушах после поступка украинца в Пекине

Александр Трикиша
11 февраля, 16:29
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после своего выступления на Олимпиаде-2022 обратил внимание на ситуацию на границе Украины. До него никто из украинцев в Пекине не делал ничего подобного

Владислав Гераскевич объяснил свой поступок / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сразу после своего заезда Гераскевич вышел к камерам и продемонстрировал плакат с надписью: "Нет войне в Украине!" на английском.

Спортсмен рисковал, ведь за проявление любых политических взглядов на Олимпиаде могут серьезно наказать. Но Влад успокоил и признался, что его идею наоборот поддержали.

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"Все нормально было. Нас поддержали. Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны.

Я тоже нормальный человек, я не хочу войны в своей стране, хочу мир над головой. Не хочу, чтобы люди погибли из-за войны", – сказал Гераскевич в эфире UA:Первый.

Отметим, что после выступления к Гераскевичу было повышенное внимание со стороны иностранных СМИ. Все хотели узнать подробности его молчаливого пикета.

Ранее мы рассказывали о спуске Гераскевича на трассе в Пекине со скоростью 127 км/час головой вниз – что тут говорить, Владислав самый смелый участник Украины на Олимпиаде-2022.

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