"Ні війні в Україні!" Маліновський підтримав свою Батьківщину у матчі Ліги Європи

Руслан Маліновський / Фото: Twitter

Гравець збірної України Руслан Маліновський підтримав учорашній флешмоб Романа Яремчука і також присвятив забитий гол Україні.

Після гола у ворота Олімпіакоса українець показав другу футболку, на якій від руки було написано "No war in Ukraine" (Ні війні в Україні).

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Хавбек забив на 67-й та 69-й хвилинах, встановивши остаточний рахунок 3:0. На 84-й хвилині Маліновський був замінений.

Матч Ліги Європи 1/16

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Олімпіакос – Аталанта – 0:3

Голи: Меле 40, Малиновський 67, 69

Перший матч Аталанта виграла 1:0 і з загальним рахунком 4:0 за сумою двох матчів йде далі.

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ОГЛЯД МАТЧУ