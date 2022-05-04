Тренер, який міг очолити збірну України, отримав орден британської імперії

Рой Ходжсон – кавалер ордена британської імперії / Фото: Колаж: Сьогодні
74-річний фахівець Рой Ходжсон заслужив на визнання за внесок у розвиток англійського футболу. Орден британської імперії вручив тренеру принц Вільям, герцог Кембріджський.
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Ходжсон назвав цю нагороду "вишнею на торті" у своїй довгій футбольній кар'єрі.
"Мені здається, що коли ваша країна визнає за вами великий внесок у розвиток спорту, який ви любите, ви повинні розглядати це, як найвище досягнення у вашому житті.
Це фантастична честь. Я дуже пишаюся тим, що отримав орден від Кембриджського герцога. Звісно, це дуже багато значить для мене, але також і для моєї родини.
Я насолоджувався своєю роботою, але не думаю, що я ще колись тренуватиму. Коли я погодився очолити Вотфорд, то я одразу дав зрозуміти керівництву, що це буде угодою на короткостроковий період. Тепер я хочу насолодитися вільним часом разом зі своєю дружиною та сином", – цитує Ходжсона Sky Sports.
Зазначимо, що за довгу тренерську кар'єру Рой Ходжсон очолював національні збірні Англії, Швейцарії, ОАЕ, Фінляндії. У клубній кар'єрі англієць тренував Інтер, Ліверпуль, Удінезе, Фулхем, а також низку інших клубів. У 2010 році наставник визнавався тренером року в Англії.
Наприкінці 2007-го Ходжсон міг очолити збірну України, проте отримав пропозицію від Фулхема та обрав рідну англійську лігу.
Нагадаємо, сьогодні у Лізі чемпіонів визначиться другий півфіналіст. Слідкуйте за онлайн-трансляцією матчу Реал – Манчестер Сіті на нашому сайті.