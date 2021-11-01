Ненудний гороскоп на листопад: зірки обіцяють шикарний бенкет подій і переживань

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Останній місяць осені подарує любителям спорту та професіоналам букмекерських ставок шикарний бенкет унікальних подій та переживань. На початку місяця українські футбольні гранди зустрінуться з іспанськими, і отримають шанс стати ним врівень. На нас чекають останній і рішучий бій нашої збірної у відбірковій групі проти Боснії та Герцеговини, та спекотні, цікаві будні матчів української УПЛ.

Зірки мають інформацію про майбутнє, а як саме нею розпорядитися, вирішуєте тільки ви. Вже століття астрологія допомагає людині зрозуміти рух планет та його вплив на долі людей. Дозвольте астрології бути і вашим поводирем в останньому осінньому місяці року.

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Хто ви за знаком зодіаку? Овен Телець Близнюки Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козеріг Водолій Риби

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен – фехтування / Фото: Reuters

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Ваш імунітет цього місяця впорається із загальним несприятливим фоном. Жодних серйозних проблем зірки не пророкують. Тим не менш, слід бути максимально обережними в офісі та по дорозі на роботу і назад. Фінансова та ділова складові вашого життя у листопаді виглядають непогано. Зірки рекомендують вам не вплутуватися в суперечки з начальством. Адже ви знаєте, сперечатися з рефері на полі вашої діяльності – собі дорожче, жовта картка не "іржавіє".

Прекрасний приклад – футбольний арбітр П'єрлуїджі Колліна на прізвисько Коджак, володар шести премій кращого рефері світу. Прізвисько прилипло до Колліни безпосередньо з американського серіалу, де орудує лисий, суворий і справедливий коп. П'єрлуїджі нині працює головою суддівського комітету УЄФА. Подібна посада цього листопаду вам не загрожує.

Одруженим Овнам зірки рекомендують бути уважнішими до супутника життя, а всі інші завжди мають можливість змінити статус і позначку в паспорті.

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ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Телець – велосипедний спорт / Фото: Reuters

Зірки рекомендують Тельцям трохи вгамувати запал на роботі, надмірне навантаження небажане. Все ж таки постарайтеся цього місяця позбутися незавершених завдань і не заробіться так, щоб забути про плани відвідування вашого сімейного лікаря.

Спробуйте спілкуватися з вашим начальником так, щоб не довести його до інфаркту. Негативні думки, як і люди, не затьмарять ваш небосхил. Адже і Сонце часом заглядає на сміттєзвалища, але при цьому не брудниться.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнюки – вітрильний спорт / Фото: Reuters

Для Близнюків неймовірний місяць! Загостряться почуття та відчуття, швидкі рішення – як покаже час, – виявляться найправильнішими.

А у сфері особистого життя чудова гармонія, наче вічний розум і порядок у сфері небесної. Відкриється "друге дихання", як у спортсменів-марафонців. Ваші життєві сили, незважаючи на глибоку осінь, оживуть із новою силою, немов навесні.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак – плавання / Фото: Reuters

Цього місяця Раків завалять роботою з гнітючою регулярністю конвеєра з виробництва пельменів. Але зірки на вашому боці! Листопад нинішнього року стане основою та твердим підґрунтям для вашої подальшої професійної діяльності.

Якщо і буде важко, то це як численні виснажливі тренування героїв спорту переходять у якість спорту високих досягнень. У листопаді Марс зменшує свій вплив, тому приймати виважені та холоднокровні рішення вам стане простіше.

Планетарне становище Меркурія допоможе уникнути помилок з вашого боку, проте, покладатися потрібно буде переважно лише на себе. Загалом місяць сприятливий.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев – серфінг / Фото: Reuters

Зірки нагадують вам про зважений ризик. Не поспішайте! Повільними, але впевненими кроками ви й надалі удосконалюєте свій духовний та матеріальний світ.

Венера прихильна до вас – це подарує вам незрівнянну повноту відчуттів магії сфер. Хороше здоров'я та успіх – важливі та вірні попутники Львів цього листопаду.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва – академічне веслування / Фото: Reuters

Вплив планет викличе у Дів бурю ентузіазму, наче на фініші у спринті. Навіть Марс, що зменшує свій вплив, у парі з Венерою, що знаходиться на небосхилі, розпалять еротичну іскру відносин. А з іскри, як відомо, буде полум'я!

Вектор ділового життя в правильному напрямку, і завдяки зарядці – здоров'я в порядку! Вдалий місяць!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези – скейтбординг / Фото: Reuters

Ваше прагнення зберегти баланс між романтикою стосунків та зайнятістю на роботі може бути емоційно витратним. Зірки рекомендують вам вкладати свою енергію з розумом. Ваші дії порадують близьких, з вами вони завжди почуваються в безпеці.

Допомога близьких допоможе і вам у всіх відношеннях. Це і здоров'я, і збереження сил та бадьорості на весь місяць.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон – футбол / Фото: Reuters

Кар'єра, романтичні стосунки, здоров'я та успіх – все це пов'язано зірками в один вузол цього листопаду. Не можна розслаблятися на жодному з цих напрямків. Дійте так, ніби дотримуєтесь тренерського плану на гру, всі ланки пов'язані однією ідеєю та спільною злагодженою дією!

Якщо буде потрібна підтримка наставника – сміливо звертайтеся до близьких та друзів, а зірки допоможуть!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець – стрільба з лука / Фото: Reuters

Стрільцям сприятливіша перша половина місяця. Зірки не змінять трактування подій, тому й у другій половині листопада вони будуть прихильні до вас. Але, що важливо, саме на початку листопада не проґавте сприятливий шанс додати своє ім'я до списку успішних людей.

Ваш душевний стан покращиться, і до кінця місяця набраний вами темп гарного настрою та успіхів на роботі з інерції збережеться.

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козеріг – бейсбол або софтбол / Фото: Reuters

Цього місяця ваші серйозні стосунки з партнером вимагатимуть стриманого та серйозного стосунку саме з вашого боку. Це убереже від конфлікту з коханою людиною. Для Козерогів місяць сприятливий для досліджень та дослідів. Головне, не перестаратися в експерименті і не випустити на поле вашої діяльності ще не досвідчених гравців.

Не забувайте про запобіжні заходи від вірусних хвороб і всякої іншої напасті. Акцент місяця – особисті інтереси!

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій – бадмінтон / Фото: Reuters

У листопаді зірки нададуть вам нові можливості та нові зустрічі на вашому життєвому шляху. І це ваш вибір – приймати їх чи ні. Головне, не приймати близько до серця дрібні проблеми та негаразди, які неминучі у всіх і завжди.

Тим, хто у шлюбі, зірки радять розвивати відносини з новою силою, хто ні – будьте більш прихильні до вашого нового друга. Проблеми зі здоров'ям вас не торкнуться, якщо ви почнете чи продовжите регулярно займатися спортом. Або медитацією.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби – легка атлетика / Фото: Reuters

Зірки радять Рибам частіше проводити час у родинному колі. Це покращить і моральний клімат у відносинах, і дозволить зробити корисний тайм-аут у щільному графіку професійної діяльності.

Позитивний настрій, який подарують вам зірки на початку листопада, впливатиме на результати вашої діяльності весь місяць. Уникайте перевантажень!

З фінансового боку листопад суттєво не змінить товщину вашого гаманця ні в той, ні в інший бік, незважаючи на можливі непередбачені витрати. Стабільність – це теж успіх! Не навантажуйте себе зайвими проблемами, і пам'ятайте – здоровий егоїзм у дієтичних дозах корисний!