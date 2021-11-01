Нескучный гороскоп на ноябрь: звезды сулят шикарное пиршество событий и переживаний

Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Последний месяц осени подарит любителям спорта и профессионалам букмекерских ставок шикарное пиршество уникальных событий и переживаний. В начале месяца украинские футбольные гранды встретятся с грандами испанскими, и получат шанс стать с ними вровень. Нас ожидают последний и решительный бой нашей сборной в отборочной группе против Боснии и Герцеговины, и жаркие, интересные будни матчей украинской УПЛ.
Звезды располагают информацией о будущем, а как именно ею распорядиться, решаете только вы. Уже века астрология помогает человеку понять движение планет и их влияние на судьбы людей. Позвольте астрологии быть и вашим поводырем в последнем осеннем месяце года.
ОВЕН. 21 марта – 20 апреля
Ваш иммунитет в этом месяце справится с общим неблагоприятным фоном. Никаких серьезных проблем звезды не предрекают. Тем не менее, следует быть максимально осторожными в офисе и по пути на работу и обратно. Финансовая и деловая составляющие вашей жизни в ноябре выглядят неплохо. Звезды рекомендуют вам не ввязываться в споры с начальством. Вы ведь знаете, спорить с рефери на поле вашей деятельности – себе дороже, желтая карточка не "заржавеет".
Прекрасный тому пример – футбольный арбитр Пьерлуиджи Коллина по прозвищу Коджак, обладатель шести премий лучшего рефери мира. Прозвище прилипло к Коллине напрямую с американского сериала, где орудует лысый, суровый, и справедливый коп. Пьерлуиджи ныне работает главой судейского комитета УЕФА. Подобная должность в этом ноябре вам не грозит.
Женатым Овнам звезды рекомендуют быть внимательнее к спутнику жизни, а у всех остальных всегда имеется возможность изменить статус и отметку в паспорте.
ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая
Звезды рекомендуют Тельцам немного умерить пыл на работе, чрезмерная нагрузка нежелательна. Все же постарайтесь в этом месяце избавиться от незавершенных задач и не заработайтесь так, чтобы забыть о планах посещения вашего семейного доктора.
Попытайтесь общаться с вашим начальником так, чтобы не довести его до инфаркта. Негативные мысли, как и люди, не омрачат ваш небосклон. Ведь и Солнце порой заглядывает на мусорные свалки, но при этом не марается.
БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня
Для Близнецов невероятный месяц! Обострятся чувства и ощущения, быстрые решения – как покажет время, – окажутся самыми правильными.
А в сфере личной жизни чудесная гармония, словно вечный разум и порядок в сфере небесной. Откроется "второе дыхание", как у спортсменов-марафонцев. Ваши жизненные силы, несмотря на глубокую осень, оживут с новой силой, словно весной.
РАК. 22 июня – 22 июля
В этом месяце Раков завалят работой с удручающей регулярностью конвейера по производству пельменей. Но звезды на вашей стороне! Ноябрь нынешнего года станет основой и твердой почвой для вашей дальнейшей профессиональной деятельности.
Если и будет трудно, то это как многочисленные изнуряющие тренировки героев спорта переходят в качество спорта высоких достижений. В ноябре Марс уменьшает свое влияние, потому принимать взвешенные и хладнокровные решения вам станет проще.
Планетарное положение Меркурия поможет избежать ошибок с вашей стороны, однако, полагаться нужно будет в основном, лишь на себя. В целом, месяц благоприятный.
ЛЕВ. 23 июля – 23 августа
Звезды напоминают вам о взвешенном риске. Не торопитесь! Медленными, но уверенными шагами вы и далее совершенствуете свой духовный и материальный мир.
Венера благосклонна к вам – это подарит вам несравненную полноту ощущений магии сфер. Хорошее здоровье и успех – важные и верные попутчики Львов в этом ноябре.
ДЕВА. 24 августа – 22 сентября
Влияние планет вызовет у Дев бурю энтузиазма, словно на финише в спринте. Даже уменьшающий свое влияние Марс в паре с находящейся на небосклоне Венерой, разожгут эротическую искру отношений. А из искры, как известно, пламя!
Вектор деловой жизни в правильном направлении, и спасибо зарядке – здоровье в порядке! Удачный месяц!
ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября
Ваше стремления сберечь баланс между романтикой отношений и занятостью на работе может быть эмоционально затратным. Звезды рекомендуют вам вкладывать свою энергию с умом. Ваши действия порадуют близких, с вами они всегда чувствуют себя в безопасности.
Помощь близких поможет и вам во всех отношениях. Это и здоровье, и сохранение сил и бодрости на весь месяц.
СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября
Карьера, романтические отношения, здоровье и успех – все это связано звездами в один узел в нынешнем ноябре. Нельзя расслабляться ни на одном из этих направлений. Действуйте так, словно придерживаетесь тренерского плана на игру, все звенья связаны одной идеей и совместным слаженным действием!
Если будет нужна поддержка наставника – смело обращайтесь к близким и друзьям, а звезды помогут!
СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря
Стрельцам более благоприятна первая половина месяца. Звезды не изменят трактовку событий, потому и во второй половине ноября они будут благосклонны к вам. Но, что важно, именно в начале ноября не упустите благоприятный шанс добавить свое имя в список успешных людей.
Ваше душевное состояние улучшится, и к концу месяца набранный вами темп хорошего настроения и успехов на работе по инерции сохранится.
КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января
В этом месяце ваши серьезные отношения с партнером потребуют сдержанного и серьезного отношения именно с вашей стороны. Это убережет от конфликта с любимым человеком. Для Козерогов месяц благоприятный для исследований и опытов. Главное, не переусердствовать в эксперименте, и не выпустить на поле вашей деятельности еще не опытных игроков.
Не забывайте о мерах предосторожности от вирусных болезней и всякой иной напасти. Акцент месяца – личные интересы!
ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля
В ноябре звезды предоставят вам новые возможности и новые встречи на вашем жизненном пути. И это ваш выбор – принимать их или нет. Главное, не принимать близко к сердцу мелкие проблемы и неурядицы, которые неизбежны у всех и всегда.
Тем, кто в браке, звезды советуют развивать отношения с новой силой, кто нет – то будьте более благосклонны к вашему новому другу. Проблемы со здоровьем вас не коснуться, если вы начнете или продолжите регулярно заниматься спортом. Или медитацией.
РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта
Звезды рекомендуют Рыбам почаще проводить время в кругу семьи. Это улучшит и моральный климат в отношениях, и позволит сделать полезный тайм-аут в плотном графике профессиональной деятельности.
Позитивный настрой, что подарят вам звезды в начале ноября, будет влиять на результаты вашей деятельности весь месяц. Избегайте перегрузок!
С финансовой стороны, ноябрь существенно не изменит толщину вашего кошелька ни в ту, ни в другую сторону, несмотря на возможные непредвиденные расходы. Стабильность – это тоже успех! Не нагружайте себя лишними проблемами, и помните – здоровый эгоизм в диетических дозах полезен!