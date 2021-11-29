Ненудний гороскоп на тиждень: Овнам – у шафу, Рибам – у великі керманичі!

Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Останній тиждень осені плавно перетікає в перший тиждень календарної зими, а природа спорту – бери участь і перемагай! – залишається незмінною.

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ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Для Овнів цього тижня важливий (і навіть обов'язковий!) креатив на полях їхньої самозваної діяльності. Спробуйте закінчити розпочате. Якщо це неможливо або терміни підтискають так, що не хочеться навіть подумати діяти, то спробуйте хоча б зрушити з місця. Щодо здоров'я важливим є розпорядок дня. Покладіться на власні сили – вони хоч і не безмежні, але не підведуть. Дуже важливо дотримуватись спортивної форми: починається зима – не забути витягнути з шафи лижну шапочку! Важливо розуміти, що цей тиждень, як і всі наступні та попередні, важливий для вашого ділового життя.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Головне питання тижня вирішиться саме собою і результат у будь-якому разі не за горами. Входячи у новий тиждень життя, не залишайте надію наодинці. Не напружуйтеся та не поспішайте, час працює на вас! Будьте уважними, не заважайте ситуації спонтанно налаштуватися на вдалий для вас результат.

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БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Впевнено йдіть на нові контакти! Зірки припускають, що ваші вчинки, як і креативне споглядання того, як нині діють і роблять ваші друзі-подруги, принесуть дивіденди в майбутньому. Це як у спорті, тренуєшся собі та тренуєшся, а медалі та лавровий вінок чемпіона – все на потім. Щоправда, не завжди. До кінця тижня, можливо, вас відвідає думка запустити на небосхил політичного життя планети радикально-ліберальну партію нового штибу. А якщо подібна думка вас мине, то це однозначно засвідчить про ваше психічне здоров'я.

РАК. 22 червня – 22 липня

Раки, ви, як завжди, сповнені новими свіжими проєктами. На цьому тижні головне не заблукати в лісі серед сонмищ геніальних прозрінь і напрямів вашої професійної діяльності. Жодної зимової сплячки! Сита дієта, двоборство з виделкою та ложкою наперевагу, спринт від телевізора до холодильника – це не для вас! План на тиждень – це особисті стосунки! Довіряйте собі, партнеру, власній інтуїції, перевіреному часом альянсу особистої безмежної старанності та рішучості! Старання та рішучість перемагають, або майже завжди перемагають клас. Вдалося ж київському Динамо забити свій перший гол у десятому за рахунком таймі цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів! У них вийшло, і у вас вийде!

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Для Лева досить насичений тиждень. На вас чекають нові сумнівні контакти (не плутати з контактними видами спорту!). До кінця тижня реальні зміни настрою на краще. Все тому, що від вас відстануть, і ще вирішаться деякі питання в особистому житті. Особливих проблем зі здоров'ям не очікується.

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ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Напрямок вашої професійної кар'єри вказує на стійке зростання. Ваше завдання скористатися сприятливою ситуацією, не збитися зі шляху та не дати засумніватися у ваших здібностях із реалізацією. Це як пенальті, який призначено у ворота гостей. Трибуни тріумфують! Не промахніться, і тоді не доведеться звинувачувати себе за втрачені можливості.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Насолоджуйтесь спілкуванням! Порозуміння та спілкування подарує вам бадьорий і веселий час. На початку тижня нові проєкти відкоригують ваше бачення навколишнього світу. До кінця тижня нова картина світу втілиться у реальність. Зірки стверджують: на вас чекає гарний, спокійний, вдалий тиждень!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Дрібні проблеми на початку тижня не змінять ваше життя хоч якось на гірше. Зірки стверджують, що до кінця тижня зміна вашого настрою дозволить повною мірою насолодитися зануренням у зиму. А там і складання фінансових планів на майбутнє, і роздуми про літню чи зимову відпустку.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Цьогорічний тиждень для Стрільців нагадає біатлон! Стрімкий біг на краще в найближчому майбутньому, потім влучна поразка "в яблучко" проблем, що знову виникають, знову біг без зупинок. Минулого сезону переможцями Кубка світу стали норвежці Йоханнес Бе та Тіріл Екхофф. А на вас до кінця тижня чекає позитивний результат, і як нагорода – сімейний п'єдестал пошани в обрамленні схвалення близьких та рідних.

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Як особистість, ви користуєтеся повагою в навколишньому соціумі. Якщо у вас, а таке, в принципі, можливо, виникнуть деякі труднощі, то ваші друзі та серйозні люди допоможуть їх вирішити. Пропущений гол у першому таймі або показана арбітром жовта картка ще не привід опускати руки та залишати сцену чи стадіон. До середини тижня багато проясниться, а до кінця тижня і вирішиться на вашу користь.

ВОДОЛІЙ. 20 січня -18 лютого

Цього тижня вам не варто турбуватися про щось серйозне. Дрібні неприємності – на те вони й дрібні, щоби їх не помічати. Зберігайте теплі стосунки з вашою половинкою, а якщо вона ще в режимі невизначеної дійсності, то ваша вроджена душевність та насичений внутрішній світ привернуть увагу людини, стосунки з якою продовжаться довгі роки. Зірки кажуть: якщо ви зосередитеся на головному, то вам і вирішувати, бути чи не бути разом.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Творчість – ось ваш великий керманич дій цього тижня! Ідеї та проєкти рояться у вашій голові косяками. Невтомно наповнюється невід ваших можливостей та варіантів дій. До кінця тижня ви нарешті визначитеся. Але всі робочі плани перекреслять підступні вихідні дні, які ви проведете у спокої і достатку.