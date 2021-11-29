Нескучный гороскоп на неделю: Овнам – в шкаф, Рыбам – в великие кормчие!

Гороскоп на неделю 29 ноября - 5 декабря для всех знаков зодиака / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Последняя неделя осени плавно перетекает в первую неделю календарной зимы, а природа спорта – участвуй и побеждай! – остается неизменна.

Кто вы по знаку зодиака? Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Для Овнов на текущей неделе важен (и даже обязателен!) креатив на полях их самозваной деятельности. Попытайтесь прикончить начатое. Если это невозможно, или сроки поджимают так, что не хочется даже и подумать действовать, то попробуйте хотя бы сдвинуться с места. В отношении здоровья важен распорядок дня. Положитесь на собственные силы – они хоть и не безграничны, но не подведут. Очень важно придерживаться спортивной формы: начинается зима – не забыть вытащить из шкафа лыжную шапочку! Важно понимать, что эта неделя, как и все последующие и предыдущие, важна для вашей деловой жизни.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Главный вопрос недели решиться сам собой и результат в любом случае не за горами. Входя в новую неделю жизни, не оставляйте надежду в одиночестве. Не напрягайтесь и не спешите, время работает на вас! Будьте внимательны, не помешайте ситуации спонтанно настроиться на удачный для вас результат.

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Уверенно идите на новые контакты! Звезды предполагают, что ваши поступки, как и креативное созерцание того, как ныне действуют и поступают ваши друзья-подруги, принесут дивиденды в будущем. Это как в спорте, тренируешься себе и тренируешься, а медали и лавровый венок чемпиона – все на потом. Правда, не всегда. К концу недели, возможно, вас посетят мысль запустить на небосклон политической жизни планеты радикально либеральную партию нового толка. А если подобная мысль вас минует, то это однозначно засвидетельствует о вашем психическом здоровье.

РАК. 22 июня – 22 июля

Раки, вы, как всегда, полны новыми свежими проектами. На этой неделе главное не заблудиться в лесу среди сонмищ гениальных прозрений и направлений вашей профессиональной деятельности. Никакой зимней спячки! Сытая диета, двоеборье с вилкой и ложкой наперевес, спринт от телевизора к холодильнику – это не для вас! План на неделю – это личные отношения! Доверяйте себе, партнеру, собственной интуиции, проверенного временем альянсу личного безграничного усердия и решительности! Старание и решительность побеждают, или почти всегда побеждают класс. Удалось же киевскому Динамо забить свой первый гол в десятом по счету тайме нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов! У них получилось, и у вас получится!

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Для Львов достаточно насыщенная неделя. Вас ожидают новые сомнительные контакты (не путать с контактными видами спорта!). К концу недели реальны изменения настроения к лучшему. Все потому, что от вас отстанут, и еще разрешатся некоторые вопросы в личной жизни. Особых проблем со здоровьем не ожидается.

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ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Направление вашей профессиональной карьеры указывает на стойкий рост. Ваша задача воспользоваться благоприятной ситуацией, не сбиться с пути и не дать усомниться в ваших способностях с реализацией. Это как пенальти, который назначен в ворота гостей. Трибуны ликуют! Не промахнитесь, и тогда не придется винить себя за упущенные возможности.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Наслаждайтесь общением! Взаимопонимание и общение подарит вам бодрящее и веселое время. В начале недели новые проекты откорректируют ваше видение окружающего мира. К концу недели новая картина мира воплотится в реальность. Звезды утверждают: вас ожидает хорошая, спокойная, удачная неделя!

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Мелкие проблемы в начале недели не изменят вашу жизнь хоть как-то к худшему. Звезды утверждают, что к концу недели изменение вашего настроения позволит в полной мере насладиться погружением в зиму. А там и составление финансовых планов на будущее, и размышления о летнем либо зимнем отпуске.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Нынешняя неделя для Стрельцов напомнит биатлон! Стремительный бег к лучшему в ближайшем обозримом будущем, затем меткое поражение "в яблочко" возникающих проблем, вновь бег без остановок. В прошлом сезоне победителями Кубка мира стали норвежцы Йоханнес Бе и Тирил Экхофф. А вас к концу недели ожидает положительный результат, и как награда – семейный пьедестал почета в обрамлении одобрения близких и родных.

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Как личность, вы пользуетесь уважением в окружающем вас социуме. Если у вас, а такое, в принципе, возможно, возникнут некоторые трудности, то ваши друзья и серьезные люди помогут их разрешить. Пропущенный гол в первом тайме или показанная арбитром желтая карточка еще не повод опускать руки и покидать сцену или стадион. К середине недели многое прояснится, а к концу недели и разрешится в вашу пользу.

ВОДОЛЕЙ. 20 января -18 февраля

На этой неделе вам не стоит беспокоиться о чем-либо серьезном. Мелкие неприятности – на то они и мелкие, чтобы их не замечать. Сохраняйте теплые отношения с вашей половинкой, а если она еще в режиме неопределенной действительности, то ваша врожденная душевность и насыщенный внутренний мир привлекут внимание человека, отношения с которым продлятся долгие и долгие годы. Звезды говорят: если вы сосредоточитесь на главном, то вам и решать, быть или не быть вместе.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Творчество – вот ваш великий кормчий действий нынешней недели! Идеи и проекты роятся в вашей голове косяками. Без устали наполняется невод ваших возможностей и вариантов действий. К концу недели вы, наконец, определитесь. Но все рабочие планы перечеркнут коварно подоспевшие к концу недели выходные дни, которые вы проведете в спокойствии и достатке.