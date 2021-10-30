Ненудний гороскоп на 30 жовтня: Діви розслабляться, а Козерогів надихнуть на великі справи

Гороскоп на сьогодні, 30 жовтня, для всіх знаків зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Суботній день подарує нам черговий тур Прем'єр-ліги України з футболу. Лідерам не можна оступатися, і водночас треба поберегтися від травм та максимально зберегти сили напередодні важливих ігор за Єврокубки.

Осінь цього року запам'ятається багатьом надовго. Синє небо і золота куля Сонця дозволили насолодитися красою навколишньої природи. Сьогодні останній день "літнього" часу в Україні, наче прощання з часом м'якого тепла та межа початку швидких змін у висоті небесних сфер.

Реклама

Хто ви за знаком зодіаку? Овен Телець Близнюки Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козеріг Водолій Риби

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Якщо у вас є таємне бажання виграти на спортивних ставках, не противіться йому. Ніхто і ніщо не завадить вам потягатися з "сильними цього спорту", а там вже хто кого! У будь-якому випадку, фінансові проблеми вас турбуватимуть ще деякий час.

Реклама

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Сьогодні зірки рекомендують вам смуток та осінню меланхолію залишити вдома. Їй там буде затишно та спокійно, а вам комфортно та зручно без них буде і на прогулянці, і ввечері з близькою людиною.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Сьогоднішні емоції не завадять Близнюкам бути водночас і практичними. Увечері вдома на вас чекає спокійна, розслаблююча обстановка. Добре було б почитати, а якщо нічого, то й не треба. Є телевізор.

РАК. 22 червня – 22 липня

У ділових справах сьогодні обережніше на поворотах. Інакше може занести в кювет, і ви придумаєте таке, що самому доведеться втілювати найближчим часом. Вдома все добре, спокійна течія життя не затьмарить навіть ваші заочні заняття спортом.

Реклама

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Гарний день для шопінгу. Друзі вас зрозуміють, якщо ви запізнитеся до початку зустрічі з ними. Або навіть не помітять, що вас вчасно немає. Не впадай у відчай! Все покращиться найближчим часом! Увечері футбол на ТБ, це вас трохи підбадьорить.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

День багато в чому душевний та розслаблюючий. Віддайте пас воротарю, і не турбуйтеся, як йому розпорядитися м'ячем – це вже не ваша проблема. Задумлива меланхолія сьогоднішнього ранку зміниться сплеском енергії надвечір. Ваша кохана людина це зрозуміє і гідно оцінить.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Сьогоднішній день вилучить із вашого гаманця зовсім небагато. Прикрасити власне житло завжди цікаво і на часі, тим більше, що можливі сьогоднішні покупки будуть зовсім не обтяжливі, а результат високий. Як і у спорті – розбігся, і ось вам світовий рекорд у висоту. Або довжину. Все залежить від довжини розбігу.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Ви оптимістичні. Ви знаєте, що творчий підхід до справи принесе успіх. А знання, як відомо, сила! Якщо успіх сьогодні запізниться і навіть не з'явиться на горизонті, то знання того, що він уже десь там, і можливо не за горами, вселяє в вас ще більшу впевненість та оптимізм.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Ваші навички, винахідливість і знання життя, сьогодні дозволять потрапити в обрану вами мету, навіть заплющивши очі! Грайте в покер, стрибайте з жердиною, або сміливо дивіться черговий тур футбольної Прем'єр-ліги України по телевізору – сьогодні на вас усюди чекає успіх!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Сьогодні ввечері, на відміну від першої половини дня, ви будете емоційні та розкуті. Нерозлучний друг або кохана людина надихнуть вас на великі подвиги, а потім завадять їх здійснити. Такою є діалектика недосконалості, властива вашому найближчому оточенню.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Сьогодні чудовий шанс справити хороше враження на оточуючих та близьких вам людей. Майже усі це оцінять. Усі, крім начальника. Він, як і завжди, буде не проти підвищити заробітну плату. Але нагадає вам про всесвітню рецесію і навіть фінансову кризу, і відкладе надбавку на невизначений час. Ви, як і ваші домашні, давно звикли до цього. Тому й не засмучуйтесь.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Сьогодні хороший день. Позитивні емоції, спокій душі в домашній обстановці, невирішені проблеми, за які не хочеться і братися, прекрасне розуміння того, що відбувається, – все як завжди!