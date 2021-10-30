Нескучный гороскоп на 30 октября: Девы расслабятся, а Козерогов вдохновят на великие дела

Гороскоп на сегодня, 30 октября, для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

Субботний день подарит нам очередной тур Премьр-лиги Украины по футболу. Лидерам нельзя оступаться, и одновременно с этим нужно поберечься от травм и максимально сохранить силы накануне важных игр за Еврокубки.

Оосень этого года запомнится многим надолго. Синее небо и золотой шар Солнца позволили насладиться красотой окружающей нас природы. Сегодня последний день "летнего" времени в Украине, словно прощание со временем мягкого тепла и граница начала скорых изменений в вышине небесных сфер.

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Кто вы по знаку зодиака? Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

Если у вас есть тайное желание крупно выиграть на спортивных ставках, не противьтесь ему. Никто и ничто не помешает вам потягаться с "сильными спорта сего", а там уж кто кого! В любом случае, финансовые проблемы будут вас тревожить еще некоторое время.

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ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

Сегодня звезды рекомендуют вам грусть и осеннюю меланхолию оставить дома. Ей там будет уютно и спокойно, а вам комфортно и удобно без них будет и на прогулке, и вечером с близким человеком.

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Сегодняшние эмоции не помешают Близнецам быть в то же время и практичными. Вечером дома вас ждет спокойная, расслабляющая обстановка. Хорошо бы почитать, а если нечего, то и не нужно. Есть телевизор.

РАК. 22 июня – 22 июля

В работе сегодня осторожнее на поворотах. Иначе может занести в кювет, и вы придумаете такое, что самому и придется воплощать в ближайшее время. Дома все хорошо, спокойное течение жизни не омрачит даже ваши заочные занятия спортом.

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ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Хороший день для шопинга. Друзья вас поймут, если вы запоздаете к началу встречи с ними. Или даже не заметят, что вас нет вовремя. Не отчаивайтесь! Все поправится в ближайшее время! Вечером футбол на ТВ, это вас немного взбодрит.

ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

День во многом душевный и расслабляющий. Отдайте пас вратарю, и не тревожьтесь, как ему распорядиться мячом – это уже не ваша проблема. Задумчивая меланхолия сегодняшнего утра сменится всплеском энергии к вечеру. Ваш любимый человек это поймет и по достоинству оценит.

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Сегодняшний день изымет из вашего кошелька совсем немного. Украсить собственное жилище всегда интересно и ко времени, тем более, что возможные сегодняшние покупки будут совсем не обременительны, а результат высокий. Как и в спорте – разбежался, и вот вам мировой рекорд в высоту. Или длину. Все зависит от длины разбега.

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Вы оптимистичны. Вы знаете, что творческий подход к делу принесет успех. А знание, как известно, сила! Если успех сегодня запоздает и даже не покажется на горизонте, то знание того, что он уже где-то там, и возможно не за горами, вселит в вас еще большую уверенность и оптимизм.

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

Ваши навыки, находчивость, и знание жизни, сегодня позволят опасть в избранную вами цель, даже зажмурившись! Играйте в покер, прыгайте с шестом, или смело смотрите очередной тур футбольной Премьер-лиги Украины по телевизору – сегодня вас всюду поджидает успех!

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Сегодня вечером, в отличие от первой половины дня, вы будете эмоциональны и раскованы. Закадычный друг или любимый человек вдохновят вас на великие подвиги, а затем помешают их совершить. Такова диалектика несовершенства, присущая вашему ближайшему окружению.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

Сегодня прекрасный шанс произвести хорошее впечатление на окружающих и на близких вам людей. Почти все это оценят. Все, кроме начальника. Он, как и всегда, будет не против повысить вам заработную плату. Но напомнит вам о всемирной рецессии и даже финансовом кризисе, и отложит прибавку на неопределенное время. Вы, как и ваши домашние, к этому давно привыкли. Поэтому и не огорчитесь.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Сегодня хороший день. Позитивные эмоции, спокойствие души в домашней обстановке, нерешенные проблемы, за которые не хочется и браться, прекрасное понимание происходящего – все как всегда!