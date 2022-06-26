Ненавиджу тварюки. Крик душі Катерини Усик на ракетний удар по Києву

Внаслідок ракетного удару постраждали мирні люди

Кремлівський карлик ніяк не може напитися української крові. Вранці 26 червня російські нелюди обстріляли ракетами столицю України.

Внаслідок атаки постраждали ні в чому не винні мирні люди. На варварство російських загарбників відреагувала дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина. На своїй сторінці у Instagram вона опублікувала фото та відео злочинів рашистів.

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"Ненавиджу за все, що Рашка робить з нами та нашим народом! Ми цього ніколи не пробачимо! Вбивці", – написала Катерина.

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Додамо, що внаслідок ворожого обстрілу Києва сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку з частковою руйнацією 7, 8 та 9 поверхів. З-під руїн верхніх поверхів зруйнованого будинку витягли 6-річну дівчинку, а потім тіло чоловіка без ознак життя.

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Раніше Катерина Усик викрила цинізм російських окупантів. "Визволителі" створили гуманітарну катастрофу в Маріуполі, а потім на спеці роздавали людям хліб.