Німці бажають добра, а "брати" вбивають. Петраков здивований прийомом Німеччини

Збірна України та її тренер Олександр Петраков / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 11 травня, збірна України проведе перший матч із початку повномасштабного вторгнення Росії. Суперником "синьо-жовтих" буде 10 команда Бундесліги менхенгладбахська Боруссія.

На прес-конференції перед матчем Олександр Петраков зазначив, що німецька команда схожа за стилем зі збірною Шотландією і цей спаринг буде корисним для його підопічних.

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"У Боруссії схожа ігрова схема, вони грають 3-5-2, десь переходять на 3-4-3. Так само грає збірна Шотландії. Було б добре, якби приїхали легіонери наші, основні гравці. Зараз це теж дуже важливо. Зіграємось, хлопці все розуміють, ми їм розповідаємо, як грати, у нас є час. Боруссія – дуже добрий суперник і грають за тією ж схемою, що і шотландці".

"Боруссія" Менхенгладбах / Фото: Reuters

Матч зможуть відвідати українські вболівальники, яким господарі поля зробили безкоштовні квитки.

"Це було рішення приймаючої сторони. Ірландці теж нададуть дві тисячі безкоштовних квитків для наших уболівальників на матч Ліги націй. Це дуже добре, адже люди їхали з пакетами, нічого не залишилося в країні. Добре, що вони прийдуть, повболівають за своїх хлопців, підтримають. Ми також дуже вдячні керівництву Боруссії, головному тренеру, гравцям, що вони погодилися грати з нами цей матч і нам допомогти".

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Особливо відзначив Петраков сторону, що приймає, від яких не очікував такого теплого прийому.

"Коли ми приїхали, нас дуже добре вистрілили. Я досвідчений, одразу бачу, що до нас добре ставляться, бажають добра. Ніколи не думав, що сидітиму в Німеччині, німці бажатимуть мені добра, а мої "брати" нас вбиватимуть. Але все буде гаразд".





Головний тренер у постійному спілкуванні з українськими легіонерами, які почнуть прибувати після закінчення національних чемпіонатів.

"Тільки вчора розмовляв з Ярмоленком, трохи посміялися. Іноді треба і сміятися, бо дах рве. Все добре, Андрій їде 23 травня до збірної. Запитав у нього, чи потрібні будуть вихідні, він сказав, що ні, одразу приїде з Миколенком. Зінченку сьогодні зателефоную. Я з усіма хлопцями розмовляю щотижня. Багато теж не треба, бо приїдуть і скажуть: "Васильович, ти не даси нам занудьгувати". У хлопців все добре йде, головне щоб було без травм. 12 травня ми надішлемо остаточні виклики легіонерам."

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Також Олександр Петраков зупинився на кадровому питанні. Він зазначив, що викликати нових футболістів наразі не збирається.

"Завтра всі гратимуть, обмежень немає. У нас є 17 польових гравців. Не може ще грати Циганков. Гуцуляк поїде додому, має травму, випав на два тижні. Віктор Корнієнко теж отримав травму і не приїхав до збірної. Сергій Кривцов не грав півроку, лише розпочав відновлення.



Лунін? Нехай буде інтрига, учора з ним розмовляв. Дружина народжує, буде хлопчик. У Сидорчука хлопчик народився, у Соболя. Мені мама ще говорила, що у рік війни народжуються більше хлопців.



Петряк, Шабанов та Макаренко викликані не будуть", – сказав Петраков.

Раніше ми повідомляли, що збірна України зіграє у товариських матчах у новій патріотичній формі. На футболках зображено мапу України, де лінії кордонів у вигляді прапорів країн, які підтримали нас у боротьбі з Росією. А на номерах гравців назви населених пунктів, які захищали та продовжують захищати наші герої.