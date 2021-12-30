Нелегкий час для нашої родини: Ольга Харлан розповіла про трагедію

Ольга Харлан сумує за своїм псом / Фото: Колаж: Сьогодні

Лабрадор Верон прожив у родині Ольги Харлан 10 років. В останні роки він більше часу проводив із батьками спортсменки, тому став для них як син.

"Сьогодні вранці не стало Верошки... У це не хочеться вірити, але така реальність. А реальність часом дуже жорстока..." Він був з нами 10 років, і всі ці роки, він був найдобрішою, найрозумнішою і найсмішнішою собакою. Як каже моя мама: "Він як людина в собачій подобі". Він усе розумів… Верошка був добрим другом та членом нашої родини. Прощавай, мій пухнастий білий ведмідь", – написала вчора шаблістка.

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А сьогодні Харлан звернулася до своїх фанатів і докладніше розповіла про свої переживання.