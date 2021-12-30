Нелегкий час для нашої родини: Ольга Харлан розповіла про трагедію

Ольга Харлан сумує за своїм псом / Фото: Колаж: Сьогодні
Лабрадор Верон прожив у родині Ольги Харлан 10 років. В останні роки він більше часу проводив із батьками спортсменки, тому став для них як син.
"Сьогодні вранці не стало Верошки... У це не хочеться вірити, але така реальність. А реальність часом дуже жорстока..."
Він був з нами 10 років, і всі ці роки, він був найдобрішою, найрозумнішою і найсмішнішою собакою. Як каже моя мама: "Він як людина в собачій подобі".
Він усе розумів… Верошка був добрим другом та членом нашої родини. Прощавай, мій пухнастий білий ведмідь", – написала вчора шаблістка.
А сьогодні Харлан звернулася до своїх фанатів і докладніше розповіла про свої переживання.
"Буду трошки повертатись до Instagram. Останні два дні не до цього було. Зовсім не хотілося. Я і на вулицю не сильно виходила.
Моє обличчя і мої очі приходять до тями теж. Може, для когось ні, але це ви мене вчора й позавчора не бачили.
Так, насправді зараз нелегкий час для нашої родини. Особливо для моїх батьків. Верон весь час жив із ними, і для них він був, як дитина.
Це було дуже несподівано та дуже боляче. Проте треба жити далі. Звичайно, хочеться, щоб вони жили вічно, але так не можна", – розповіла Ольга своїм підписникам в Instagram.