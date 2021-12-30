Нелегкое время для нашей семьи: Ольга Харлан рассказала о трагедии

Ольга Харлан скорбит по своему псу / Фото: Коллаж: Сегодня

Лабрадор Верон прожил в семье Ольги Харлан 10 лет. В последние годы он больше времени проводил с родителями спортсменки, поэтому стал для них как сын.

"Сегодня утром не стало Верошки... В это не хочется верить, но такова реальность. А реальность парой очень жестока… Он был с нами 10 лет, и все эти года, он был самой доброй, самой умной и самой смешной собакой. Как говорит моя мама: "Он как человек в собачьем обличии". Он все понимал… Верошка был хорошим другом и членом нашей семьи. Прощай, мой пушистый белый медведь", – написала вчера саблистка.

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А сегодня Харлан обратилась к своим фанатам и подробнее рассказала о своих переживаниях.