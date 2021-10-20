Нікому забивати. Динамо уникнуло розгрому, але програло Барселоні на Камп Ноу

Барселона vs Динамо Київ / Фото: Reuters

На Камп Ноу завершився поєдинок двох головних невдах групи E Ліги чемпіонів – місцевої Барселони і київського Динамо. І якщо чемпіона України списали в аутсайдери ще після жеребкування, то іспанський гранд в цьому ранзі виявився досить несподівано. Ми вели онлайн матчу Барселона – Динамо на нашому сайті.

Команда Мірчі Луческу зуміла набрати одне очко, зігравши в безгольову нічию з Бенфікою, а каталонці в перших двох турах двічі програли з однаковим рахунком 0:3. Але одне ці команди все ж об'єднувало – нуль в графі забитих м'ячів.

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Вихід Владислава Супряги на вістрі атаки киян з перших хвилин не вселяв оптимізму, як підсумок – відсутність моментів і нуль ударів у ствір воріт. Барселона грала набагато краще, але на велику перемогу не награла. Розрив у рахунку виявився мінімальним, переможний гол у першому таймі забив Жерар Піке, замкнувши з лінії воротарського навіс зліва від Алаби.

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Барселона, набравши перші три очки, вийшла на третє місце в турнірній таблиці квартету, а Динамо з одним балом тепер на четвертому рядку. Схоже, шанси "біло-синіх" на єврокубкову весну тепер зовсім примарні.

Ліга чемпіонів 2021/2022. 3 тур. Група E.

Барселона (Барселона, Іспанія) – Динамо (Київ, Україна) – 1:0.

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Гол: Піке, 36.

Барселона: тер Штеген – Мінгеса (Коутіньйо, 46), Піке, Ленгле, Альба – Гаві (Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг – Дест, Л. де Йонг (Фаті, 46), Депай (Агуеро, 75).

Динамо: Бущан – Кендзьора (Тимчик, 78), Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков (Караваєв, 85), Буяльський (Рамірес, 85), де Пена (Вітіньйо, 61) – Супряга (Гармаш, 61).