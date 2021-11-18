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Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
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Неадекватний: російський боєць накинувся на суперника через помилку перекладача

Андрій Трофімов
18 листопада, 21:21
Російський боєць змішаних єдиноборств Мухумат Вахаєв накинувся на свого майбутнього суперника американця Тоні Джонсона напередодні турніру ACA 132

Вахаєв напав на Джонса під час прес-конференції

Напередодні поєдинку бійці зустрілися на прес-конференції та почали погрожувати один одному. Однак після відповіді американця росіянин несподівано схопився та накинувся на нього.

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Вахаєв скипів після того, як перекладач переклав йому слова Джонсона.

"Нічого не станеться, я тебе рознесу сам", – сказав голос за кадром.

Відразу після цього Вахаєв скочив із крісла і налетів на супротивника, перекинувши його разом із кріслом на підлогу.

На щастя, у конфлікт втрутилися тренери та служба безпеки та швидко заспокоїли бійців.

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"Рознесе він… чортило бл**", – не заспокоювався Вахаєв.

Найцікавіше те, що перекладач приписав Джонсонові слова, які він навіть не говорив. Перекладач сказав американцеві, що саме його розмажуть у клітці.

"Тобі треба буде вибачитись перед моїм братом, насамперед, а потім переді мною. А потім ми вийдемо в клітку, і я тебе розмажу", – пригрозив Джонсону Вахєєв.

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"Цього не станеться. Я думаю, ти можеш спробувати розбити мене, але цього не станеться", – звернувся американець до Вахаєва, але його слова неправильно донесли.

Передісторія конфлікту полягає в тому, що в одному зі своїх попередніх інтерв'ю американець заявив, що "спочатку переможе Аліхана Вахаєва, а потім його бойфренда Мухумата Вахаєва". Аліхан є його братом.