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Не знав, як звати президента. Курйозний зашквар Петракова

Сергій Шаховець
2 квітня, 21:39
Тренерська робота повністю поглинула наставника збірної України, тому він навіть не цікавився політичним життям країни.

Олександр Петраков раніше не цікавився політикою / Фото: Колаж: Сьогодні

Влітку 2019 року збірна України U-20 тріумфально виграла молодіжний чемпіонат світу Польщі. Одразу після перемоги Президент України Володимир Зеленський зателефонував тренеру чемпіонів Олександру Петракову, щоб привітати з перемогою.

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Але, на свій сором, Олександр Васильович не знав, як звуть главу держави.

"Коли ми виграли чемпіонат світу U-20, він лише став президентом та зателефонував привітати, а я навіть не знав його імені та прізвища.

Я просто назвав його "мій президент", – сказав Петраков у програмі Футбол News.

Зустріч збірної України U20 після перемоги на чемпіонаті світу / Фото: Getty Images

Нагадаємо, у фіналі молодіжного ЧС-2019 "синьо-жовті" обіграли Корею – 3:1.

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З нагоди першої перемоги на чемпіонатах світу з футболу Президент України Володимир Зеленський нагородив головного тренера збірної України U-20 Олександра Петракова званням "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України".

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