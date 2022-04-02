Не знал, как зовут президента. Курьезный зашквар Петракова

Александр Петраков раньше не интересовался политикой / Фото: Коллаж: Сегодня

Летом 2019 года сборная Украины U-20 триумфально выиграла молодежный чемпионат мира Польше. Сразу после победы Президент Украины Владимир Зеленский позвонил тренеру чемпионов Александру Петракову, чтобы поздравить с победой.

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Но, к своему стыду, Александр Васильевич не знал, как зовут главу государства.

"Когда мы выиграли чемпионат мира U-20, он только стал президентом и позвонил поздравить, а я даже не знал его имени и фамилии.

Я просто назвал его "мой президент", – сказал Петраков в программе Футбол News.